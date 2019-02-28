"Никогда не подозревал его в использовании допинга". Спортивный директор сборной Норвегии - о Полторанине

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус заявил, что никогда не подозревал казахстанского спортсмена Алексея Полторанина в использовании допинга. Ранее сообщалось, что двукратный бронзовый призер чемпионата мира-2013 был задержан в австрийском Зефельде. Он признался в использовании кровяного допинга.

- Я разочарован. Я никогда не подозревал его в использовании допинга, считая, что он очень хорош в классическом ходе, - приводит слова Лефсуса VG. - В чем-то он был пионером в плане техники и нередко нас побеждал. Удивительно, что попались еще четыре лыжника, которые в лучшем случае бы боролись за 40-е и 50-е места. Я не понимаю этого.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Полторанин.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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