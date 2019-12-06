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Независимый эксперт считает, что Россия сделала все, чтобы доказать ВАДА непричастность к махинациям

17:16

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев выразил мнение, что Россия выполнила все свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), чтобы доказать свою непричастность к махинациям в московской антидопинговой лаборатории, сообщает RT.

23 ноября Комитет по соответствию (CRC) ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА агентством, которое не соответствует антидопинговому кодексу.

— Мы четко следовали дорожной карте, разработанной исполкомом ВАДА, — приводит слова Блажеева RT. — Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали. Мы предлагали участвовать в расследовании, на каждой встрече сообщали, что готовы к сотрудничеству, но это было отвергнуто. На каждой встрече мы говорили, что готовы к сотрудничеству. В результате, выполнив все свои обязательства, получили такой результат

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Лозанне о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/694700-blazheev-rossiya-wada-mahinacii

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