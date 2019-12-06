Независимый эксперт считает, что Россия сделала все, чтобы доказать ВАДА непричастность к махинациям

Руководитель группы независимых российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев выразил мнение, что Россия выполнила все свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), чтобы доказать свою непричастность к махинациям в московской антидопинговой лаборатории, сообщает RT.

23 ноября Комитет по соответствию (CRC) ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА агентством, которое не соответствует антидопинговому кодексу.

— Мы четко следовали дорожной карте, разработанной исполкомом ВАДА, — приводит слова Блажеева RT. — Передали базу LIMS, raw-файлы, биологические пробы, на которые нам указали. Мы предлагали участвовать в расследовании, на каждой встрече сообщали, что готовы к сотрудничеству, но это было отвергнуто. На каждой встрече мы говорили, что готовы к сотрудничеству. В результате, выполнив все свои обязательства, получили такой результат

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало ряд рекомендаций комитета по соответствию для исполкома организации 9 декабря в Лозанне о жестких мерах в отношении России — лишении ее гимна и флага и права проведения крупных соревнований после лишения признания РУСАДА.