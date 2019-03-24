Немецкий конькобежец - участник Олимпийских игр подозревается в использовании кровяного допинга

Член конькобежной сборной Германии, участвовавший в Олимпийских играх, подозревается в использовании кровяного допинга, сообщает ARD со ссылкой на источник в прокуратуре Мюнхена. При этом фамилия спортсмена не раскрывается.

Ранее этот конькобежец сотрудничал со спортивным врачом Марком Шмидтом, задержанным во время антидопингового рейда немецкой полиции в Эрфурте. Он распространял среди спортсменов кровяной допинг - его услугами пользовались порядка 50-60 человек, представляющих различные виды спорта.

Напомним, скандал вокруг кровяного допинга разразился на прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Там был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина.

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