"Надеемся, организаторы этой схемы будут строго наказаны". МОК - о допинговом скандале на ЧМ в Зефельде

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что рассчитывают на строгое наказание для распространителей кровяного допинга, с использованием которого был связан скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Турнир проходил с 20 февраля по 3 марта.

- Мы очень надеемся, что организаторы этой схемы будут наказаны быстро и строго в соответствии с уголовным законодательством, а дело будет иметь сдерживающий эффект, - приводит слова представителя МОК немецкое агентство DPA.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Все эти спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.

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