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Началось заседание исполкома ВАДА. Он рассматривает вопрос санкций к России

12:21

В Лозанне (Швейцария) началось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают «РИА Новости». На нем будет рассматриваться вопрос о допинге в российском спорте.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191209/1562149864.html#

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