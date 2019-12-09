Началось заседание исполкома ВАДА. Он рассматривает вопрос санкций к России

В Лозанне (Швейцария) началось заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщают «РИА Новости». На нем будет рассматриваться вопрос о допинге в российском спорте.

Участники заседания рассмотрят рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.