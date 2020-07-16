Начало конца. 4 года назад Макларен представил первый доклад про допинг в российском спорте

Четыре года назад канадский профессор Ричард Макларен представил свой первый доклад про допинг в российском спорте. Поводом к расследованию были показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Доклад описывает процесс подмены «грязных» анализов на «чистые» в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

Главные выводы доклада Макларена: в России была создана масштабная система манипуляции допинг-пробами; более 500 фальшивых отчетов о пробах были переданы Московской лабораторией в электронную систему ВАДА; Антидопинговая лаборатория в Сочи также использовала специальную методологию подмены образцов мочи, которая позволяла российским спортсменам на допинге участвовать в Играх; Министерство спорта руководило манипуляцией результатов анализов; имена спортсменов в докладе не раскрываются, они упоминаются под номерами.