Журналист Джейкобс: Мудрик может быть дисквалифицирован даже при отрицательной пробе «Б»

Форвард «Челси» Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован за допинг, даже если проба «Б» будет отрицательной, утверждает журналист Бен Джейкобс.

По словам Джейкобса, проба «Б» проверяется не только на наличие мельдония, но и других веществ. Если она окажется отрицательной, временное отстранение могут снять. Но Футбольная ассоциация Англии (FA) вправе вынести наказание на основе первой пробы, хотя в таком случае дисквалификация может оказаться менее длительной.

Если обе пробы подтвердят наличие допинга, футболиста могут отстранить от игр на четыре года — стандартный срок в подобных ситуациях. Сейчас игрок временно отстранен от матчей «Челси», пока идет расследование.

Мудрик оказался в центре допинг-скандала после того, как его первый тест на допинг в декабре 2024 года показал положительный результат. В пробе «А» было обнаружено запрещенное вещество, предположительно мельдоний, что привело к временной дисквалификации игрока.

В этом сезоне Мудрик, выступая за «Челси», отметился тремя голами и пятью результативными передачами в 15 матчах.