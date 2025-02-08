Допинг
Новости
Статьи
Уведомления
Главная
Допинг

Допинг

8 февраля 2025, 10:00

Журналист Джейкобс: Мудрик может быть дисквалифицирован даже при отрицательной пробе «Б»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Форвард «Челси» Михаил Мудрик.
Фото Getty Images

Форвард «Челси» Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован за допинг, даже если проба «Б» будет отрицательной, утверждает журналист Бен Джейкобс.

По словам Джейкобса, проба «Б» проверяется не только на наличие мельдония, но и других веществ. Если она окажется отрицательной, временное отстранение могут снять. Но Футбольная ассоциация Англии (FA) вправе вынести наказание на основе первой пробы, хотя в таком случае дисквалификация может оказаться менее длительной.

Если обе пробы подтвердят наличие допинга, футболиста могут отстранить от игр на четыре года — стандартный срок в подобных ситуациях. Сейчас игрок временно отстранен от матчей «Челси», пока идет расследование.

Мудрик оказался в центре допинг-скандала после того, как его первый тест на допинг в декабре 2024 года показал положительный результат. В пробе «А» было обнаружено запрещенное вещество, предположительно мельдоний, что привело к временной дисквалификации игрока.

В этом сезоне Мудрик, выступая за «Челси», отметился тремя голами и пятью результативными передачами в 15 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Мудрик
Футбол
ФК Челси
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

РУСАДА в январе выявило 25 нарушений правил доступности для допинг-тестирования

РУСАДА в январе 2025 года взяло у спортсменов 966 допинг-проб
Новости
RSS RSS
Все новости