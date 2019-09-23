Москва знает, что у ВАДА есть вопросы к России

Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что, действительно, у ВАДА есть ряд вопросов, — цитирует «РИА Новости» Пескова. — Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать.

?Это вопрос касается наших спортивных властей. Именно там и будет готовиться ответ.