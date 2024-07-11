МОК заявил о полной поддержке ВАДА по делу китайских пловцов

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что поддерживают Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в деле китайских пловцов.

«МОК подтверждает свое полное доверие WADA и его руководству, которое реализовало ряд инициатив, укрепивших систему в последние годы. МОК призывает все заинтересованные стороны уважать высший авторитет WADA в борьбе с допингом», — приводит заявление МОК РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда ВАДА не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

23 апреля Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность ВАДА в связи с положительными допинг-пробами китайских спортсменов.

9 июля стало известно, что независимый прокурор не нашел ошибок ВАДА в деле китайских пловцов.