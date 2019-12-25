МОК прокомментрировал решение РУСАДА не согласиться с вердиктом ВАДА

Несогласие РУСАДА с вердиктом исполкома ВАДА рассматривается именно в последней организации, отметил МОК, а потому нельзя сказать, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу.

— Процедура обрабатывается в ВАДА, и мы направляем вас в ВАДА с вашим вопросом, — цитируют «РИА «Новости». — Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнется только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет.

Исполком ВАДА 9 декабря отстранил российских спортсменов от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью допуска спортсменов в нейтральном статусе. Однако РУСАДА с этим решением не согласилось.