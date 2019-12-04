МОК осудил манипуляции с данными московской лаборатории

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что комитет осуждает манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

— Все происходит довольно быстро. Мы решительным образом осуждаем манипуляции с базой. Мы попросили передать необработанные данные, если это возможно, — цитирует Адамса Reuters.

В ближайшие дни состоится заседание ВАДА, так что процесс может ускориться.

Люди в составе исполкома МОК невероятно расстроены и осуждают это.

Исполком примет решение. Я пока не знаю, каким именно оно будет.