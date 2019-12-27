Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане.

— В настоящее время все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации, — сообщили в пресс-службе МОК РИА «Новости».

В феврале 2018 года CAS полностью или частично оправдал 39 российских спортсменов, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В их числе были пять олимпийских чемпионов и девять чемпионов мира.