МОК может вновь открыть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Глава МОК Томас Бах сообщил, что допинговые дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане, могут быть пересмотрены.

Ранее глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Юнгер отметил, что из-за новых данных, полученных в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, будет возобновлено расследование дел российских спортсменов, которые были оправданы в 2018 году. По его словам, тогда свидетелем защиты россиян выступал бывший сотрудник московской лаборатории, причастный к новым манипуляциям в московской лаборатории. Поэтому его показания могут быть недействительны.

— Мы работаем над этим вопросом. Для этого мы связались с ВАДА, чтобы получить дополнительную информацию. Посе этого мы сможем понять, какие юридические возможности у нас есть и можем ли мы снова открыть эти дела, — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Напомним, что перед Играми-2018 CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов. Они были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.