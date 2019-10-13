МОК доверяет ВАДА в вопросе проблем с Россией

Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в вопросе проблем с Россией. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах.

23 сентября ВАДА инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.

ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения данной ситуации. В начале октября соответствующее письмо было направлено российской стороной в адрес ВАДА. Ответы были даны по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

— Этот процесс находится в юрисдикции ВАДА и CAS (Спортивного арбитражного суда) в соответствии с правилами, которые действуют с Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Мы полностью доверяем ВАДА в этом вопросе. Я не знаю деталей, это все не в наших руках, — цитирует ТАСС Баха.