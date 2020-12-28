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Минспорт против получения государственной должности спортсменами с допинговым прошлым

12:58
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что выступает против того, чтобы спортсмены, ранее нарушавшие антидопинговые правила, получали государственные должности или начинали тренерскую карьеру.

«Мы всеми силами противодействуем развитию событий, когда человек имел антидопинговые нарушения и по завершении карьеры получает государственную должность или начинает тренерскую деятельность. Думаю, что это нужно закреплять административно, регулировать в положении о принятии на работу в отношении лиц, которые были осуждены за определенные нарушения. Мы работаем и законодательно, и административно, и с руководителями субъектов, министерствами в регионах, чтобы этого не допускать», — сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил список санкций в отношении России со стороны ВАДА. Российские спортсмены не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

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