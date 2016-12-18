00:26 | ДОПИНГ

Министр внутренних дел Германии призвал Баха к действию после публикации второй части доклада Макларена

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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал президента МОК Томаса Баха к действию после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. По его словам, размах манипуляций с допинг-пробами гораздо более пугающий, нежели предполагалось изначально. Поэтому МОК должен объяснить, как можно улучшить борьбу с допингом.

– Должны последовать ясные и жесткие выводы, – цитирует де Мезьера Spiegel.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

А этот-то куда лезет? Совсем кукушечка поехала? Да! Где все эти чмоки разных мастей, кто говорил, что только в России спорт политизирован? Эх вы, чучундры. :)

03:45

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