Министр внутренних дел Германии призвал Баха к действию после публикации второй части доклада Макларена

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал президента МОК Томаса Баха к действию после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. По его словам, размах манипуляций с допинг-пробами гораздо более пугающий, нежели предполагалось изначально. Поэтому МОК должен объяснить, как можно улучшить борьбу с допингом.
– Должны последовать ясные и жесткие выводы, – цитирует де Мезьера Spiegel.
spetrov
А этот-то куда лезет? Совсем кукушечка поехала? Да! Где все эти чмоки разных мастей, кто говорил, что только в России спорт политизирован? Эх вы, чучундры. :)
03:45