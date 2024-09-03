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Министр спорта Украины стал кандидатом в исполком ВАДА

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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный стал одним из кандидатов в члены исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает «РИА Новости».

Чиновник был единогласно выдвинут на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (САНАМА).

Сообщается, что Бедный акцентировал важность обеспечения прав спортсменов, их участия в антидопинговой деятельности и предоставлении им надлежащих образовательных инструментов. Окончательное утверждение его кандидатуры в исполком ВАДА от Европы ожидается в октябре 2024 года на заседании комитета министров Совета Европы.

Напомним, каждый из пяти регионов мира направляет в исполком ВАДА одного делегата. В настоящее время от Европы членом комитета является экс-министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

ВАДА
РУСАДА
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