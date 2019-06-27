Министр спорта РФ заявил, что нарушившие антидопинговые правила спортсмены из России будут наказаны индивидуально

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут наказаны индивидуально.

В среду на сессии МОК глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди сообщил, что по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории в отношении российских спортсменов может быть открыто более ста дел.

В свою очередь генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли подчеркнул, что эти дела не повлияют на участие сборной России в Олимпиаде 2020 года в Токио.

– Бывают нарушения, если они будут выявлены и доказаны, то нарушители будут наказаны индивидуально, – цитирует ТАСС Колобкова. – Допинг – это не только российская, это мировая проблема. ВАДА передаст пробы Международным спортивным федерациям, и если факт употребления допинга будет доказан, спортсмены будут наказаны.

ВАДА обещает более 100 дел против россиян. Что это значит?