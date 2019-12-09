Министр спорта РФ: «Россия может быть эталоном в антидопинговом законодательстве»

Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия может быть эталоном для многих стран с точки зрения спортивного антидопингового законодательства.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Проблемы были, в частности, в ВФЛА, поэтому пришлось реформировать всю федерацию, — приводит РИА «Новости» слова Колобкова. — Сейчас назначены выборы нового руководства. После перепроверки были дисквалифицированы многие спортсмены. За эти годы мы проделали невероятную работу. Минспорт постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО и Советом Европы. Мы все необходимые функции выполняем.

Мы обеспечили ситуацию с финансированием, РУСАДА теперь напрямую финансируется из бюджета министерством финансов РФ. Лаборатория не является подведомственной Минспорту организацией. С точки зрения законодательства мы можем быть эталоном для многих стран, многие к нам обращаются за советом по разработке антидопингового законодательства.

В понедельник исполком ВАДА единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.