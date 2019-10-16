Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение, что глава РУСАДА Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана ВАДА в первой половине 2019 года. 8 октября Колобков сообщил, что в адрес ВАДА направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных.

Ганус в интервью The New York Times заявил, что люди, близкие к российским властям, якобы подменили данные базы московской антидопинговой лаборатории, что стало причиной претензий ВАДА к РУСАДА.

— Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Выдвигая их, можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины Мы работаем в сотрудничестве с международными организациями — Всемирным антидопинговым агентством, Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями — и будем продолжать эту линию.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить ВАДА оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила ВАДА все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.