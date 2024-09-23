Министр спорта РФ пригласил представителя ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте на форум в Уфу

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что 23 сентября провел встречу с Генеральным секретарем Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Марселеном Дали. Переговоры проходили по видеосвязи.

По словам российского государственного деятеля, тема борьбы с допингом в спорте продолжает оставаться одним из важнейших направлений.

«Россия, как член Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, вовлечена в эту деятельность активно. У нас создана Правкомиссия по борьбе с допингом на площадке ЮНЕСКО. Мы работаем с РУСАДА, уважаем операционную независимость агентства и соблюдаем все регламенты», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр спорта РФ отметил, что для продолжения диалога пригласил Дали в Россию.

«Встречу можно провести уже в октябре в Уфе на площадке Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», — добавил он.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.