Министр спорта РФ назвал перспективы на исход апелляции в CAS достаточно хорошими

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что перспективы на исход апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по России достаточно хорошие.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация, — приводит РИА «Новости» слова Колобкова. — Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же ВАДА. Считаю, что ВАДА имело все возможности (для расследования), но теперь есть другая процедура.

В понедельник исполком ВАДА решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Россия может подать апелляцию на решение ВАДА в CAS. Только после решения CAS рекомендации исполкома ВАДА вступят в силу.