Министр спорт РФ раскритиковал главу РУСАДА

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что готов работать вместе с главой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— У главы РУСАДА есть огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать (допинговые) нарушения, — приводит РИА «Новости» слова Колобкова. — Мы узнаем о его деятельности в основном из прессы. Я считаю, это неправильный формат общения. Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, я этого пока не вижу. Он любит давать оценки всем, недавно я слышал его интервью по легкой атлетике.

Он вмешивается в дела независимой федерации, призывает к отставке руководителей, (главного тренера сборной России Юрия) Борзаковского, не имея на то оснований. Если есть определенные доказательства, надо их предъявить, представить на дисциплинарную комиссию, федерация его отстранит. Пока нет ничего, кроме голословных утверждений. Я готов с ним работать вместе, приглашал его на мероприятия, но он не всегда приезжает.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.