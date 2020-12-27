Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости реформировать Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и создании «акта Родченкова» в США.

— Есть необходимость реформирования ВАДА, — цитирует «Матч ТВ» Лаврова. — Я помню историю с Марией Шараповой и мельдонием. Глупость какая-то. Он продается в аптеках без рецепта. Это вызывающая проблема, ее и ей подобные нужно каким-то образом решать. Я сейчас критикую ВАДА за непонятные ужесточения, явно дискриминационные. Но, с другой стороны, считается, что ВАДА себя ведет недостаточно жестко по отношению к России. Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских и что эту организацию саму нужно реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» будет создана, и уже создается по большому счету, система в США, которая оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система окажется действительно внедрена. Да, ВАДА несовершенно, да, 90 процентов членов исполкома — члены НАТО или ближайшие союзники НАТО...

— Вы считаете, что это уже политическая история?

— Это ни о чем не говорит, но просто говорить, что спорт в странах НАТО развит лучше и борьба с допингом — тоже, это уже заявление, которое попахивает дискриминацией всех остальных. Не сомневаюсь, что можно обеспечить политически и географически сбалансированный состав, и он будет профессионально для всех приемлем. Нынешнее руководство ВАДА стремится исправить такого рода перекосы, и мы должны ВАДА защищать перед лицом такой попытки приватизировать и эту сферу международных отношений. Американцы хотят ее просто приватизировать.