Михаил Мамиашвили: «Глав федераций вызывали в Кремль из-за ВАДА? В первый раз слышу»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также опроверг информацию о том, что руководители ведущих спортивных федераций России срочно вызваны в Кремль для обсуждения новых санкций в отношении российского спорта.

— Могу сказать лишь, что рекомендации ВАДА убийственны, начиная от ограничений и заканчивая отстранением от проведения соревнований.

­— Правда ли, что вас, как главу Федерации спортивной борьбы России, вызывали в Кремль?

— В первый раз об этом слышу. Сижу сейчас на работе, информации о том, что меня куда-то вызывали, не получал.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря. (Иван Торопцев)