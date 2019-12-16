Михаил Дегтярев: «В Государственной думе нет места допингерам»

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил мнение, что спортсмены с допинговым прошлым не имеют права входить в состав Госдумы.

— Я положительно отношусь к тому, чтобы спортсмены с допинговым прошлым не могли занимать должности в органах власти, — цитирует «РИА Новости» Дегтярева. — Обманщикам не место в нашем обществе. Пусть занимаются где-нибудь в другом месте. В Государственной думе нет места допингерам. Если ты получил призовые, квартиру, машину за победы, а потом оказалось, что ты допингер, то будь добр верни все это.