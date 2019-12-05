Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал угрозы ВАДА в адрес России политическими.

— То, что происходит сейчас — это большая политика. В прошлом году накануне президентских выборов состоялась очередная атака на Россию, нас лишили флага и гимна на Олимпийских играх, — начал Дегтярев. — Сейчас снова набирает обороты попытка раскачать российское общество. За океаном не нравится политика президента и нашей страны в целом на внешнем периметре. Урегулирование в Сирии — Россия. Борьба с международным терроризмом — Россия. Ограничение вооружений — Россия. Предложение по климату — Россия. У нас отдельная прозрачная позиция. И это не нравится очень многим, особенно за океаном. Там главный центр принятия решений. Это Вашингтон и подхрюкивающий Лондон.

ВАДА апеллирует к базе данных, которая никем не сертифицирована и фактически является поделкой Родченкова, который сбежал от российского правосудия. Теперь эту базу без единого документа, без проверки на безопасность, делают единственным свидетельством перед тем, как нанести удар по российскому спорту. Мы знаем, что Родченков имел доступ к этой базе данных дистанционно, из Америки по сети имел возможность манипулировать данными.

Напомним, 25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах. (Андрей Сизякин)