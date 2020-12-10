МИД считает, что «акт Родченкова» может подорвать всю мировую антидопинговую систему

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «акт Родченкова», который недавно был подписан президентом США Дональдом Трампом.

«Не только в нашей стране, но и во всем мире здравомыслящие коллеги считают этот закон политически мотивированным, так как экстерриториальное применение американского законодательства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую мировую антидопинговую систему», — сказала Захарова.

«Акт Родченкова» позволяет судам США выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора ВАДА Григория Родченкова.