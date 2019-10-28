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Microsoft сообщила об атаках хакеров на антидопинговые организации

28 октября 2019, 23:58

Корпорация Microsoft сообщила об атаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру.

В сообщении американской компании говорится, что целью атак стали, по меньшей мере, 16 спортивных организаций на трех континентах (национальных и международных, а также антидопинговых). В Microsoft подчеркнули, что только некоторые из этих атак стали успешными, большинство — нет.

Напомним, что в 2016 и 2018 годах группа Fancy Bear публиковала медицинские записи и электронные письма, якобы полученные от спортивных организаций и антидопинговых чиновников.

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