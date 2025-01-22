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Международный союз триатлона включил дисквалифицированную россиянку Рясову в в пул допинг-тестирования

Владислав Маслов
Корреспондент
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Международный союз триатлона (World Triathlon) включил в пул допинг-тестирования трех российских спортсменов, включая Валентину Рясову, отбывающую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

26-летняя Рясова была отстранена от спорта на 2 года после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин, срок дисквалификации спортсменки истечет 14 марта. Россиянка, выигравшая в 2022 году Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов, в середине января автоматически получила право принимать участие в централизованных тренировочных сборах.

Кроме Рясовой в международный регистрируемый пул допинг-тестирования на 2025 год также вошли Григорий Антипов и Игорь Полянский, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил истекла в августе 2024 года.

В 2024 году в регистрируемый пул допинг-тестирования World Triathlon входили 3 российских спортсмена (Антипов, Диана Исакова, Александра Разаренова), в 2023-м — 5.

Источник: ТАСС
Сборная России по триатлону
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