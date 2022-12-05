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Допинг

5 декабря, 20:10

ITA подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде-2012

Иван Шитик
Корреспондент
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Допинг-контроль.
Фото Global Look Press

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ITA, опубликованный пресс-службой агентства.

В отчете ITA утверждается, что всего после перепроверок допинг-проб было выявлено 73 случая нарушений антидопинговых правил, что привело к перераспределению 46 олимпийских наград по четырем видам спорта, при этом была изъята 31 медаль.

У российских атлетов отобрано три золотых, 11 серебряных и 1 бронзовая награды, из них одно золото и одно серебро перераспределены.

Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Игр в Лондоне (18 золотых, 21 серебряная, 27 бронзовых наград).

Источник: https://tass.ru/sport/16508273
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