Международная федерация хоккея примет участие в споре между ВАДА и РУСАДА

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) примет участие в споре в Спортивном арбитражном суде между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны.

— ИИХФ за то, чтобы Россия была представлена на чемпионатах мира и смогла провести те турниры, которая должна провести решением конгресса федерации. Вчера члены совета приняли единогласное решение, что федерация примет участие в споре в качестве третьей стороны, — цитирует РИА «Новости» Третьяка.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА единогласно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА, которое после получения уведомления о несогласии с решением исполкома обратилось в Спортивный арбитражный суд.