Медведев не исключил сложного для России решения ВАДА 9 декабря

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что решение ВАДА 9 декабря по российским спортсменам может быть тяжелым для России.

— Вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны, — цитирует «РИА Новости» Медведева. — Но, естественно, нашим спортивным властям — и Минспорту, и другим — даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена для того, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях.

Напомним, комитет по соответствию ВАДА 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Согласно заявлению, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение ВАДА, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.