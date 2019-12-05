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Медведев назвал претензии по допингу «бесконечным антироссийским сериалом»

13:27

Медведев назвал претензии к РФ по допингу «бесконечным антироссийским сериалом». По словам премьер-министра, Россия должна занять более строгую позицию в отношении атлетов, которые уличены в допинге.

Медведев отметил, что роблема допинга в России существует, но в спорте это неприемлемо.

— Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире, — цитирует ТАСС Медведева.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7272055

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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