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Матыцин заявил, что всегда верил в невиновность легкоатлета Шубенкова

17:32
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что всегда верил в невиновность чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, которого подозревали в нарушении антидопинговых правил.

«Я всегда верил в Сергея Шубенкова, мы максимально оказывали и продолжаем оказывать ему содействие и поддержку на пути к справедливости, – цитирует Матыцина ТАСС. – Первый важный шаг сделан, он официально признан невиновным. Какой шаг сделает Всемирное антидопинговое агентство, решать ему. Но надеюсь, что там тоже понимают значение такого спортсмена, как Сергей Шубенков, для мировой легкой атлетики».

Слушания по делу 30-летнего россиянина по делу о нарушении антидопинговых правил было проведено 21 июня. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

Вчера, 22 июня, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11731393

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