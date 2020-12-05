Матыцин заявил, что негативно относится к «Акту Родченкова»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о своем отношении к принятию в США «Акта Родченкова».

— Такой шаг, когда одна страна берет на себя право быть неким судьей, может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер по противодействию употреблению допинга, — сказал в эфире канала «Матч Страна» Матыцин. — Это единое мнение всего спортивного сообщества, включая ВАДА. Мы негативно относимся к этому, надо будет в ближайшее время думать, каким образом минимизировать риски того, что наши спортсмены могут оказаться под влиянием этого закона.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал «Акт Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием американских спортсменов.

В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.