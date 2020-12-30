Матыцин высказался о решении CAS запретить российским властям посещать Олимпиаду

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне о санкциях российскому спорту. Россиянам на два года запретили выступать под своим флагом на крупных международных турнирах, а чиновникам, включая главу государства, — посещать топовые соревнования (Олимпиаду, Паралимпиаду, чемпионаты мира).

— Считаем, что, если чья-то вина была доказана, то санкции следует применять по отношению к конкретным людям, — цитирует RT Матыцина. — А наказывать государственных служащих, которые ранее даже не имели отношения к спорту, как минимум дискуссионно. Мы считаем данное решение несправедливым и необъективным. Фактически был использован принцип коллективной ответственности. Но апелляцию в данном случае могут подать только стороны процесса, Минспорт такой стороной не является.

Также Матыцин отметил, что российские спортсмены, отбывшие дисквалификацию, будут иметь такие же права, как и атлеты без допинговой истории.

— Скоро должны опубликовать полный текст документа. Надеюсь, в нем не будет никаких разночтений с пресс-релизом, — добавил Матыцин.