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Матыцин обсудил с президентом ВАДА процесс восстановления РУСАДА

20:00
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Министр спорта РФ Олег Матыцин в Париже встретился с президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольдом Банькой, сообщает сайт Минспорта России.

Участники обсудили вопросы повестки 8-й сессии конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, а также процесс восстановления статуса РУСАДА. Ранее Олег Матыцин выступил на открытии в штаб-квартире ЮНЕСКО 8-й сессии конференции сторон международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

В начале июня РУСАДА получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/36794/

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Евгений Петров все материалы автора
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