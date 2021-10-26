Матыцин обсудил с президентом ВАДА процесс восстановления РУСАДА

Министр спорта РФ Олег Матыцин в Париже встретился с президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольдом Банькой, сообщает сайт Минспорта России.

Участники обсудили вопросы повестки 8-й сессии конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, а также процесс восстановления статуса РУСАДА. Ранее Олег Матыцин выступил на открытии в штаб-квартире ЮНЕСКО 8-й сессии конференции сторон международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

В начале июня РУСАДА получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.