Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) помогут российскому спорту выработать иммунитет к допингу.

— Я надеюсь, что мы перешли некий рубеж, — отметил Матыцин на Sport Forum Live. — Как говорила Валентина Матвиенко, мы получили антидопинговую вакцину. Теперь у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время еще активнее перейти к фазе антидопингового образования. Такие антидопинговые программы реализуются. Я уверен, что российский спорт будет чистым. Система РУСАДА, кстати, была признана одной из самых эффективных.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по спору между ВАДА и РУСАДА, в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до декабря 2022 года.

(Олег Кошелев)