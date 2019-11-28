Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендации комитета по соответствию ВАДА в отношению России связаны с намерением «выдавить Россию из мирового спорта». Ранее комитет по соответствию рекомендовал ряд санкций по отношению к российскому спорту в связи с фальсификациями базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

— Мы исходим из недопустимости политизации этого вопроса, а мы ее наблюдаем на протяжении многих лет, — цитирует «РИА Новости» Захарову. — Мы видим такую четкую спайку, увы, такого лобби, которое действительно хочет воспользоваться любыми не только фактами, но любыми предлогами, даже любыми антифактами, для того, чтобы выдавить Россию из настоящего мирового спорта. Мы видим спайку между ними и между, к сожалению, международным мировым информационным пространством, все очевидно.

Проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно.

Меры все, которые необходимо предпринять на страновом уровне, которые предполагаются в качестве шагов, которые страна должна предпринять, предпринимаются.