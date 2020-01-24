Маргарита Пахноцкая: «РУСАДА с большой вероятностью проиграет дело ВАДА в суде»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с большой вероятностью проиграет дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом на семинаре ВАДА рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

- РУСАДА имеет сейчас статус соответствия кодексу, который будет до тех пор, пока CAS не примет решение, — цитирует ТАСС Пахноцкую. -По моему мнению, не может быть оптимистичного прогноза, я думаю, дело будет проиграно.

В то же время РУСАДА не будет поражено в правах ни в одном из направлений деятельности, отметила замгендиректора. «Ни в планировании тестирования, ни в обработке результатов, ни в расследованиях, ни в образовательных семинарах.

Напомним, РУСАДА не согласилось с санкциями ВАДА. 9 января ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.