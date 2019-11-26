Маргарита Пахноцкая: «Очевиден факт, что РУСАДА работает эффективно и высокопрофессионально»

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила эффективную работу организации в последние годы.

В понедельник комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. При этом комитет отметил, что работа РУСАДА по борьбе с допингом является эффективной, «организация продуктивно сотрудничает с другими антидопинговыми организациями, в том числе ведущими расследования внутри России». Комитет не рекомендовал «какой-либо особенный мониторинг, надзор или приостановку деятельности РУСАДА в течение четырехлетнего периода».

— Сегодня очевидным является факт, что Российское антидопинговое агентство работает эффективно и высокопрофессионально, обеспечивая необходимую антидопинговую политику в стране, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — Это дает возможность отечественным спортсменам выступать на международных стартах. Этот факт отчетливо отражен в последней рекомендации комитета по соответствию. Согласно рекомендации, за нами сохраняются все процессуальные и оперативные функции национального антидопингового агентства.