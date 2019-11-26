Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов высказал мнение, что возможное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях — неэффективная мера, которая помешает развитию спорта.

— Конечно, больно это слышать, особенно с учетом той работы, которую проделала ФТАР за последние три года, мы на сегодняшний день являемся ярким примером антидопинговой борьбы для федераций по всему миру, — цитирует Агапитова ТАСС. — Мы показали и доказали на деле нашу работу, и ее результат налицо. Это отмечено и многими национальными федерациями, включая американскую, президентом Международной федерации тяжелой атлетики, генеральным секретарем, и я знаю мнение исполкома, они однозначно поддерживают ФТАР как федерацию, дающую уверенность в том, что случаи, происходившие раньше, не повторятся в будущем. Есть доверие и понимание, поэтому, конечно, отстранение от Олимпийских игр не совсем справедливое решение, по крайней мере по отношению к ФТАР.

Что касается манипуляций с данными, переданными в ВАДА следственным комитетом, то я не знаю, о каких вмешательствах идет речь. Наши спортсмены, которые проходили по этой линии, — 12 человек — уже отстранены в августе, не знаю, как можно манипулировать этими данными, что наши спортсмены продолжают отстранятся по подозрениям в нарушениях, которые еще нужно доказать. Думаю, что сейчас к спортсменам и ФТАР претензий быть не должно, и, конечно, недопуск или отстранение от каких-либо международных соревнований — это крайне непродуктивная мера, которая не приведет ни к улучшению борьбы с допингом, ни к развитию спорта.