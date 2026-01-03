Логинова рассказала, когда аудиторы ВАДА приедут с инспекцией в Москву

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, когда аудиторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приедут с проверкой в Москву.

«РУСАДА к аудиту готово во всех смыслах. Сроки приезда экспертов ВАДА пока не объявлены, но мы понимаем, чего они ждут — решения по поправкам в федеральный закон. Как только этот вопрос будет закрыт, аудит последует очень быстро. А мы готовы принять аудиторов от ВАДА хоть завтра», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА на данный момент лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года ВАДА сформулировало критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».