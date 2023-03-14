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Логинова отреагировала на слова главы ВАДА, не согласного с решением по делу Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова считает, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА обладает полной операционной независимостью и самостоятельно принимал решение по делу несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой.

«В своей деятельности дисциплинарный антидопинговый комитет является операционно независимым от агентства. Ни РУСАДА, ни иные организации, не могут влиять на выносимые им решения. Изучив мотивировочную часть решения ДАК по данному делу, агентство реализовало свое право на обжалование, предусмотренное кодексом. Как в случае несогласия с решением ДАК, так и в тех ситуациях, когда мы не соглашаемся с вердиктом, вынесенным дисциплинарным органом международной федерации, мы обжалуем эти решения либо в Национальном центре спортивного арбитража, либо в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — приводит слова Логиновой ТАСС.

21 февраля ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.

Источник: https://tass.ru/sport/17263855
Камила Валиева
РУСАДА
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