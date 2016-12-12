03:01 | ДОПИНГ

Леонид Тягачев: "Во второй части доклада Макларена ничего нового"

0
0
0

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев подчеркнул, что во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена нет ничего нового по сравнению с первой частью доклада. По словам Тягачева, на этом ВАДА и Макларен не успокоятся.

– По сравнению с первой частью нового тут только то, что были опубликованы очередные письма Родченкова, – приводят "Известия" слова Тягачева. – Но очевидно, что на этом ВАДА и Макларен не успокоятся. Поэтому у нас будут проблемы с участием в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.
 

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651038

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ