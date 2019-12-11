Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев жестко высказался в адрес сбежавшего из России в Северную Америку бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

— Ситуация вокруг российского спорта длится уже десять лет, построена на том, что были подмены допинг-проб, что Родченков сам все это делал и после раскрыл всю историю, — приводит слова Тягачева РИА «Новости». — Гадать уже нельзя, нужно судиться. Опытным юристам необходимо бороться и побеждать в суде. Если мы некоторых спортсменов в Рио отстояли, то и здесь можем это сделать. Кого-то, конечно, не допустят до Олимпиады в Токио, но важно, чтобы за спортсменов боролись.

С Родченковым мы с вами не встречаемся, он лично ничего не присылает нам. Для всех показывают только его старые снимки, говорят, что он изменил свою физиономию. Работая в ОКР, я не был знаком с ним, даже за руку никогда не здоровался. Не знаю, почему его отдельные руководители и мои коллеги полюбили так сильно. Сейчас все зиждется на его показаниях. А он якобы занимался каким-то воровством, продавал свои пилюли, якобы они делают организм сильным и здоровым. Родченков — канадский дьявол, в Китае бы его расстреляли.