Легкоатлетка Любушкина является самым проверяемым РУСАДА спортсменом в этом году

Легкоатлетка Кристина Любушкина является самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2023 году, сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка, специализирующаяся в спортивной ходьбе, за последние семь месяцев 10 раз проверялась на допинг.

По семь раз проверялись на допинг в этом году бегуны Максим Фролов и Анна Тропина, а также специализирующийся в спортивной ходьбе Кирилл Фролов.

На чемпионате России, который прошел в начале августа в Челябинске, Любушкина заняла 4-е место на дистанции 10 000 метров, а в феврале завоевала серебряную медаль командного чемпионата страны в ходьбе на 35 км.