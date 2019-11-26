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Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией ВАДА

13:18

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.

— Пока это только рекомендация, насколько я знаю, — цитирует Лаврова ТАСС. — Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена... руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/politika/7201147

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