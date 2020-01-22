Куда будут отправлять образцы крови после закрытия Московской лаборатории? Отвечает Ганус

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус назвал антидопинговые лаборатории, куда будут отправлять образцы крови после приостановки деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно, что ВАДА временно лишило лабораторию аккредитации. С 2016 года лаборатория имела право анализировать биологические паспорта спортсменов.

— Мы получили уведомление от московской лаборатории с этим известием. И в течение дня мы этот момент прорабатывали, — цитирует «РИА Новости» Гануса. — Это не явилось для нас большой неожиданностью. Тут проблема в стоимости. Сейчас мы отрабатываем логистику. С какими лабораториями будем сотрудничать? Это круг лабораторий, с которым мы уже работали. Это Кельн (Германия), Гент (Бельгия), кроме всего прочего возможен Стокгольм (Швеция), смотрим Польшу, а также возможен Рим (Италия).