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Куда будут отправлять образцы крови после закрытия Московской лаборатории? Отвечает Ганус

22:48

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус назвал антидопинговые лаборатории, куда будут отправлять образцы крови после приостановки деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно, что ВАДА временно лишило лабораторию аккредитации. С 2016 года лаборатория имела право анализировать биологические паспорта спортсменов.

ВАДА.ВАДА временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию

— Мы получили уведомление от московской лаборатории с этим известием. И в течение дня мы этот момент прорабатывали, — цитирует «РИА Новости» Гануса. — Это не явилось для нас большой неожиданностью. Тут проблема в стоимости. Сейчас мы отрабатываем логистику. С какими лабораториями будем сотрудничать? Это круг лабораторий, с которым мы уже работали. Это Кельн (Германия), Гент (Бельгия), кроме всего прочего возможен Стокгольм (Швеция), смотрим Польшу, а также возможен Рим (Италия).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200122/1563757652.html

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